تشكيلة ليون المتوقعة أمام باريس سان جيرمان اليوم في الدوري الفرنسي

يستضيف أولمبيك ليون غريمه باريس سان جيرمان اليوم الأحد على ملعب غروباما في مواجهة قمة ملتهبة ضمن منافسات المرحلة العشرين من الدوري الفرنسي.

وتقام المباراة في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports Connect.

ويحتل صاحب الضيافة المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة، فيما يبتعد باريس سان جيرمان في صدارة الترتيب برصيد 46 نقطة.

تشكيلة ليون المتوقعة لمواجهة باريس سان جيرمان اليوم في الدوري الفرنسي (بطريقة 3-4-3):

المدرب: بيتر بوش.

حراسة المرمى: أنتوني لوبيش.

خط الدفاع: كاستيلو لوكيبا، جيروم بواتينغ، داميان دا سيلفا.

خط الوسط: مالو غوستو، برونو غيماريش، ماكسنس كاكوريه، إيمرسون بالميري.

خط الهجوم: شيردان شاكيري، حسام عوار، موسى ديمبيلي.