تشكيلة باريس سان جيرمان اليوم أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا يترقب معرفتها مشجعي النادي الباريسي الذي سيحل هذا المساء ضيفًا على نظيره نادي بنفيكا البرتغالي على ملعب "النور"، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويتطلع اليوم مشجعي باريس سان جيرمان أن يحقق الفريق انتصار ثالث في دوري الأبطال، وذلك بعد أن نجح ثلاثي الهجوم ميسي ونيمار وبقية النجوم في التغلب على كل من يوفنتوس وماكابي في الجولات الماضية، ليصبح البي إس جي في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط.

تشكيلة باريس سان جيرمان اليوم أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

تشكيلة باريس سان جيرمان اليوم أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا تحدثت عنها وتوقعتها العديد من المصادر التحليلية في أوروبا، وبحسب آخر التقارير، فقد يعتمد مدرب النادي الفرنسي غالتيير على خطة لعب 3-4-2-1 وستكون ضمن تشكيلة اليوم المتوقعة الأسماء التالية:

الحراسة: دوناروما

الدفاع: ماركينيوس – موكيلي - راموس

الوسط: نونو مينديز – فيتينيا – فيراتي - حكيمي

الهجوم: نيمار – ميسي - مبابي

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