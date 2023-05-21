تعرف على تشكيلة باريس سان جيرمان اليوم ضد أوكسير في الدوري الفرنسي 2022-2023، موعد مباراة باريس سان جيرمان وأوكسير، المعلق والقنوات الناقلة للمباراة في الأسبوع 36.

يلعب باريس سان جيرمان اليوم مباراة خارج الديار على أرضية ملعب "لابي ديشامب" في ضيافة صاحب المركز 16 نادي أوكسير، وذلك في إطار منافسات الجولة 36 من مسابقة الدوري الفرنسي 2023.

اقرأ أيضًا: خسارة آرسنال تمنح مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي

البي إس جي يطمح خلال هذه المواجهة إلى الفوز لتحقيق لقب الدوري الفرنسي للمرة الحادية عشرة في تاريخه، ويمني النفس أيضًا بأن يفشل ملاحقه ومنافسه المباشر نادي لانس من تحقيق الثلاث نقاط اليوم أمام لوريان ليتم حسم الأمور رسميًا.

تشكيلة باريس سان جيرمان اليوم ضد أوكسير في الدوري الفرنسي

المدرب: كريستوف غالتييه

التشكيلة: 3-4-3

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: بيريرا ، راموس ، ماركينيوس

خط الوسط: بيرنات ، رويز ، فيراتي ، زايري إيمري

خط الهجوم: مبابي ، إيكيتيكي ، ميسي

متى موعد مباراة باريس سان جيرمان وأوكسير اليوم في الدوري الفرنسي؟

الساعة 7:45 مساءً بتوقيت المغرب والجزائر وتونس

الساعة 8:45 مساءً بتوقيت السودان وليبيا

الساعة 9:45 مساءً بتوقيت السعودية والأردن ومصر والعراق ولبنان وسوريا

الساعة 10:45 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان

المعلق والقنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد أوكسير في الدوري الفرنسي

يمكن متابعة مباراة باريس سان جيرمان وأوكسير اليوم في الدوري الفرنسي عبر الناقل الحصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium، بصوت المعلق جواد بدة.