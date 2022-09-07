تشكيلة بايرن ميونخ المتوقعة أمام إنتر اليوم في دوري أبطال أوروبا تحظى باهتمام خاص من عشاق البافاري، حيث يبدأ اليوم النادي الألماني أولى مبارياته في مجموعة الموت التي ينافس فيها على بطاقة المركز الأول نادي برشلونة أيضًا.

وسيحل اليوم نادي بايرن ميونخ ضيفًا على نظيره الإيطالي إنتر ميلان على ملعب "سان سيرو" في المباراة الأولى ضمن دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2022-2023، وتنطلق صافرة البداية الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية.

تشكيلة بايرن ميونخ المتوقعة أمام إنتر اليوم في دوري أبطال أوروبا

تشكيلة بايرن ميونخ المتوقعة أمام إنتر اليوم في دوري أبطال أوروبا تناقلتها بعض المواقع والمصادر الأوروبية، وبحسب ما ورد فإن جوليان ناغيلسمان مدرب البافاري سيعتمد خطة لعب 4-2-3-1 وسيكون ضمن تشكيلة بايرن المتوقعة االيوم الأسماء التالية:

الحراسة: نوير

الدفاع: بافارد – دي ليخت – هيرنانديز - ديفيز

الوسط: كيميتش – سابيتسر – كومن – موسيالا

الهجوم: ماني - مولر

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