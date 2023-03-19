تشكيلة بايرن ميونخ المتوقعة أمام باير ليفركوزن اليوم في الدوري الألماني 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة مساء اليوم.

يستعد نادي بايرن ميونخ اليوم لمواجهة نظيره نادي باير ليفركوزن على أرضية ملعب "باي أرينا" في إطار منافسات الجولة 25 من الدوري الألماني 2023.

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وستنطلق صافرة مباراة باير ليفركوزن ضد بايرن ميونخ اليوم الأحد 19 مارس 2023 في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 8:30 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عُمان.

البافاري حاليًا في المركز الثاني في ترتيب الدوري الألماني برصيد 52 نقطة، بفارق نقطة فقط خلف المتصدر نادي بوروسيا دورتموند، في حين يحتل باير ليفركوزن المركز التاسع في الترتيب برصيد 36 نقطة.

تشكيلة بايرن ميونخ المتوقعة أمام باير ليفركوزن اليوم في الدوري الألماني

المدرب: جوليان ناغيلسمان

التشكيلة: 4-2-3-1

حراسة المرمى: سومير

خط الدفاع: ديفيز ، بافارد ، دي ليخت ، كانسيلو

خط الوسط: غوريتسكا ، كيميتش ، موسيالا

خط الهجوم: ساني ، غنابري ، ماني