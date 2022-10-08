تشكيلة بايرن ميونخ المتوقعة أمام دورتموند في الدوري الألماني

يخوض بايرن ميونخ مباراة مرتقبة اليوم السبت يواجه فيها غريمه التاريخي بوروسيا دورتموند ويشهدها ملعب سيغنال إيدونا بارك لحساب الجولة التاسعة من بطولة الدوري الألماني.

وتقام المباراة بين الفريق البافاري ثالث الترتيب العام برصيد 15 نقطة، وأسود فيستفاليا الذين يحتلون المركز الخامس بالرصيد ذاته في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة هذه القمة النارية عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق رؤوف خليف.

تشكيلة بايرن ميونخ المتوقعة أمام دورتموند اليوم في الدوري الألماني (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: يوليان ناغلسمان.

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: بينجامان بافارد، دايو أوباميكانو، ماتيس دي ليخت، ألفونسو ديفيس.

خط الوسط: يوشوا كيميش، ليون غوريتسكا، سيرج غنابري، ليروي ساني، جمال موسيالا.

خط الهجوم: ساديو ماني.