يخوض بايرن ميونخ مباراة في غاية الصعوبة أمام ضيفه فرايبورغ على ملعب آليانز آرينا اليوم الأحد لحساب الجولة العاشرة من بطولة الدوري الألماني (البوندسليغا).

تقام المباراة بين البافاري خامس الترتيب العام برصيد 16 نقطة، وصاحب المركز الثاني بفارق نقطتين في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 3 بتعليق جواد بدة.

تشكيلة بايرن ميونخ المتوقعة أمام فرايبورغ اليوم في الدوري الألماني (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: يوليان ناغلسمان.

حراسة المرمى: سفين أولريخ.

خط الدفاع: بينجامان بافارد، دايو أوباميكانو، ماتيس دي ليخت، ألفونسو ديفيس.

خط الوسط: ليون غوريتسكا، يوشوا كيميش، ليروي ساني، توماس مولر، ساديو ماني.

خط الهجوم: سيرج غنابري.