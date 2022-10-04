تشكيلة بايرن ميونخ المتوقعة أمام فيكتوريا بلزن اليوم في دوري أبطال أوروبا سنتعرف عليها فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة وبقية التفاصيل الخاصة بهذا اللقاء مساء اليوم.

يستضيف اليوم نادي بايرن ميونخ الألماني نظيره نادي فيكتوريا بلزن التشيكي على ملعب "أليانز أرينا"، وذلك ضمن منافسات دور المجموعات في دوري الأبطال، ويرغب البافاري اليوم في تأكيد صدارة مجموعة الموت من خلال تحقيق الفوز والوصول إلى 9 نقاط.

تشكيلة بايرن ميونخ المتوقعة أمام فيكتوريا بلزن اليوم في دوري أبطال أوروبا

تشكيلة بايرن ميونخ المتوقعة أمام فيكتوريا بلزن اليوم في دوري أبطال أوروبا تناقلتها المواقع والمصادر الأوروبية، وبحسب آراء المحللين الرياضيين فقد يعتمد مدرب البافاري جوليان ناغيلسمان خطة لعب 4-2-3-1، وسيدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: نوير

الدفاع: بافارد – دي ليخت – أوباميكانو - ديفيز

الوسط: غوريتسكا – غرافينبيرش – غنابري – موسيالا - ماني

الهجوم: ماتيس تيل

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