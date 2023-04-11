  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. تشكيلة بايرن ميونخ المتوقعة أمام مانشستر سيتي اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023

تشكيلة بايرن ميونخ المتوقعة أمام مانشستر سيتي اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 11 نيسان / أبريل 2023 - 08:50
(Photo by CHRISTOF STACHE / AFP)
(Photo by CHRISTOF STACHE / AFP)

تشكيلة بايرن ميونخ المتوقعة أمام مانشستر سيتي اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023 نستعرضها من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى كافة التفاصيل المتعلقة بهذه المواجهة المهمة مساء اليوم في دور ربع النهائي. 

اقرأ ايضاًجدول مباريات اليوم الثلاثاء 11 أبريل 2023 والقنوات الناقلةجدول مباريات اليوم الثلاثاء 11 أبريل 2023 والقنوات الناقلة

يحتضن ملعب "الاتحاد" في إنجلترا هذا المساء قمة مباريات ذهاب دور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا 2023 في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتي ستجمع بين اثنين من أبرز المرشحين للفوز باللقب، بايرن ميونخ ومانشستر سيتي. 

تشكيلة بايرن ميونخ المتوقعة أمام مانشستر سيتي اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023

المدرب: توماس توخيل
التشكيلة: 4-2-3-1

اقرأ أيضًا: بايرن ميونخ يخسر لاعباً مهماً قبل مواجهة مانشستر سيتي

حراسة المرمى: يان سومير
خط الدفاع: ألفونسو ديفيز ، ماتيس دي ليخت ، دايوت أوباميكانو ، جواو كانسيلو
خط الوسط: جوشوا كيميتش ، ليون غوريتسكا ، جمال موسيالا
خط الهجوم: ليروي ساني ، توماس مولر ، كينغسيلي كومان


© 2000 - 2023 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...