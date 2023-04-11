تشكيلة بايرن ميونخ المتوقعة أمام مانشستر سيتي اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023 نستعرضها من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى كافة التفاصيل المتعلقة بهذه المواجهة المهمة مساء اليوم في دور ربع النهائي.

يحتضن ملعب "الاتحاد" في إنجلترا هذا المساء قمة مباريات ذهاب دور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا 2023 في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتي ستجمع بين اثنين من أبرز المرشحين للفوز باللقب، بايرن ميونخ ومانشستر سيتي.

تشكيلة بايرن ميونخ المتوقعة أمام مانشستر سيتي اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023

المدرب: توماس توخيل

التشكيلة: 4-2-3-1

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حراسة المرمى: يان سومير

خط الدفاع: ألفونسو ديفيز ، ماتيس دي ليخت ، دايوت أوباميكانو ، جواو كانسيلو

خط الوسط: جوشوا كيميتش ، ليون غوريتسكا ، جمال موسيالا

خط الهجوم: ليروي ساني ، توماس مولر ، كينغسيلي كومان