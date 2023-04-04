تشكيلة بايرن ميونخ المتوقعة ضد فرايبورغ اليوم في كأس ألمانيا 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المنتظرة مساء اليوم في ربع نهائي البطولة.

يستعد نادي بايرن ميونخ اليوم لاستقبال خصمه نادي فرايبورغ على أرضية ملعب "أليانز أرينا" في إطار منافسات ذهاب ربع نهائي كأس ألمانيا 2023، وتحت قيادة المدرب الجديد توماس توخيل الذي استلم المهمة خلفًا لخوليان ناغيلسمان.

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ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في كأس ألمانيا في تمام الساعة 09:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسيتم نقل المواجهة عبر شبكة قنوات دبي الرياضية على قناة Dubai Sports 2 HD بصوت المعلق عبد الله السعدي.

تشكيلة بايرن ميونخ المتوقعة ضد فرايبورغ اليوم في كأس ألمانيا 2023

المدرب: توماس توخيل

التشكيلة: 4-5-1

حراسة المرمى: سومير

خط الدفاع: كانسيلو ، أوباميكانو ، دي ليخت ، ديفيز

خط الوسط: كيميتش ، غرافينبيرش ، غنابري ، موسيالا ، ماني

خط الهجوم: تشوبو موتينغ