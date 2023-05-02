تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام أوساسونا اليوم في الليغا 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، إلى جانب موعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا، المعلق والقنوات الناقلة.

يستضيف نادي برشلونة اليوم على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" نظيره نادي أوساسونا في إطار منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري الإسباني لموسم 2022-2023.

اقرأ أيضًا: كلوب يكشف حظوظ ليفربول بالتواجد ضمن الأربعة الكبار هذا الموسم

البارسا في الصدارة برصيد 79 نقطة وفي طريقه لحسم اللقب رسميًا خلال الجولات المتبقية، على الجهة الأخرى أوساسونا قد يلعب وسط غياب كثير من لاعبيه الأساسيين اليوم استعدادًا لنهائي كأس الملك الإسباني أمام ريال مدريد السبت 6 مايو 2023.

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام أوساسونا اليوم في الليغا 2023

المدرب: تشافي هيرنانديز

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: شتيغن

خط الدفاع: بالدي ، كريستينسن ، أراوخو ، كوندي

خط الوسط: بوسكيتس ، دي يونغ ، بيدري

خط الهجوم: جافي ، ليفاندوفسكي ، رافينيا

موعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا اليوم في الدوري الإسباني 2023

من المقرر أن تنطلق صافرة البداية في مباراة برشلونة وأوساسونا اليوم في الجولة 33 من مسابقة الليغا في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية والأردن ومصر والسودان وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأوساسونا والمعلق

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة أمام أوساسونا اليوم في الدوري الإسباني 2022-2023 هي شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD، بصوت المعلق علي محمد علي.