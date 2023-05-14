تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام إسبانيول اليوم في ديربي كاتالونيا 2023، موعد مباراة برشلونة وإسبانيول، المعلق والقنوات الناقلة للمباراة في الأسبوع 34.

يترقب عشاق الساحرة المستديرة اليوم ديربي كالتالونيا المنتظر بين برشلونة وإسبانيول على ملعب "كورنيلا البرات" في إطار منافسات الجولة 34 من مسابقة الدوري الإسباني 2023.

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البارسا بقيادة تشافي هيرنانديز والمشجعين أيضًا هذا المساء مستعدون لتحقيق الفوز وحسم لقب الليغا رسميًا من خلال الوصول إلى النقطة 85 قبل انتهاء الدوري بعدة جولات.

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام إسبانيول اليوم في ديربي كاتالونيا

المدرب: تشافي هيرنانديز

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: تير شتيغن

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي ، أندرياس كريستينسن ، رونالد أراوخو ، جول كوندي

خط الوسط: بيدري ، سيرجيو بوسكيتس ، فرينكي دي يونغ

خط الهجوم: جافي ، روبرت ليفاندوفسكي ، عثمان ديمبيلي

متى موعد مباراة برشلونة وإسبانيول اليوم في الدوري الإسباني؟

من المقرر أن تقام مباراة برشلونة ضد إسبانيول اليوم الأحد الموافق 14 مايو 2023 في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية والأردن ومصر وقطر.

المعلق والقنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني

اختارت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المعلق الجزائري حفيظ دراجي لتولي مهمة الوصف والتعليق على أحداث ومجريات ديربي كتالونيا بين البارسا وإسبانيول، والمقرر أن تبث على قناة beIN Sports 1 HD Premium.