تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام إنتر اليوم في دوري أبطال أوروبا سنتعرف عليها فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة وبقية التفاصيل الخاصة بهذا اللقاء مساء اليوم.

سيحل اليوم نادي برشلونة الإسباني ضيفًا على نادي إنتر ميلان الإيطالي على ملعب "سان سيرو" ضمن منافسات دور المجموعات في دوري الأبطال، ويتطلع البلوغرانا تحت قيادة زرقاء اليمامة تشافي للوصول إلى 6 نقاط في مجموعة الموت التي تضم بايرن ميونخ أيضًا الذي يتصدر الترتيب برصيد 6 نقاط.

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام إنتر اليوم في دوري أبطال أوروبا

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام إنتر اليوم في دوري أبطال أوروبا تناقلتها المواقع والمصادر الأوروبية، وبحسب آراء المحللين الرياضيين فقد يعتمد مدرب البارسا تشافي هيرنانديز خطة لعب 4-3-3، وسيدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: شتيغن

الدفاع: ألونسو – غارسيا – كريستنسن – بالدي

الوسط: بيدري – بوسكيتس – كيسي

الهجوم: رافينيا – ليفاندوفسكي – ديمبيلي

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