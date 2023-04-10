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تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام جيرونا اليوم في الدوري الإسباني

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 10 نيسان / أبريل 2023 - 07:22
(Photo by Pau BARRENA / AFP)
(Photo by Pau BARRENA / AFP)

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام جيرونا اليوم في الدوري الإسباني 22-23 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، إلى جانب أبرز تفاصيل هذه المواجهة في الأسبوع 28 من الليغا. 

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يستعد نادي برشلونة اليوم لاستضافة نظيره نادي جيرونا على أرضية ملعب "سبوتيفاي كامب نو" في إطار منافسات الجولة 28 من الدوري الإسباني لموسم 2022-2023.

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عشاق البارسا يمنون النفس أن يكمل الفريق تحت قيادة تشافي هيرنانديز مشواره نحو التتويج بلقب الليغا الموسم الحالي، بغض النظر عن خسارة الكلاسيكو الماضي أمام ريال مدريد والخروج من كأس الملك، وأيضًا بغض النظر عن الإصابات العديدة بين اللاعبين أبرزهم ديمبيلي، دي يونغ، بيدري، وكريستنسن.

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام جيرونا اليوم في الدوري الإسباني

المدرب: تشافي هيرنانديز
التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: تير شتيغن
خط الدفاع: كوندي ، أراوخو ، غارسيا ، بالدي
خط الوسط: كيسي ، بوسكيتس ، روبيرتو
خط الهجوم: رافينيا ، ليفاندوفسكي ، جافي


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