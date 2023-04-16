تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام خيتافي اليوم في الدوري الإسباني 22-23 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم.

يستعد نادي برشلونة اليوم لخوض مواجهة خارج الديار أمام نادي خيتافي على أرضية ملعب "كولسيوم ألفونسو بيريز" في إطار منافسات الجولة 29 من مسابقة الدوري الإسباني لموسم 2023.

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ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية لمباراة البارسا وخيتافي في تمام الساعة 5:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 6:15 مساءً بتوقيت الإمارات، على قناة beIN Sports 1 HD بصوت المعلق حفيظ دراجي.

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام خيتافي اليوم في الدوري الإسباني

المدرب: تشافي هيرنانديز

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: تير شتيغن

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي ، إريك غارسيا ، رونالد أراوخو ، جول كوندي

خط الوسط: فرانك كيسي ، سيرجيو بوسكيتس ، سيرجي روبرتو

خط الهجوم: جافي ، روبرت ليفاندوفسكي ، رافينيا