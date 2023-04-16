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تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام خيتافي اليوم في الدوري الإسباني 

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 16 نيسان / أبريل 2023 - 08:05
(Photo by LLUIS GENE / AFP)
(Photo by LLUIS GENE / AFP)

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام خيتافي اليوم في الدوري الإسباني 22-23 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم. 

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يستعد نادي برشلونة اليوم لخوض مواجهة خارج الديار أمام نادي خيتافي على أرضية ملعب "كولسيوم ألفونسو بيريز" في إطار منافسات الجولة 29 من مسابقة الدوري الإسباني لموسم 2023.

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ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية لمباراة البارسا وخيتافي في تمام الساعة 5:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 6:15 مساءً بتوقيت الإمارات، على قناة beIN Sports 1 HD بصوت المعلق حفيظ دراجي. 

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام خيتافي اليوم في الدوري الإسباني 

المدرب: تشافي هيرنانديز
التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: تير شتيغن
خط الدفاع: أليخاندرو بالدي ، إريك غارسيا ، رونالد أراوخو ، جول كوندي
خط الوسط: فرانك كيسي ، سيرجيو بوسكيتس ، سيرجي روبرتو
خط الهجوم: جافي ، روبرت ليفاندوفسكي ، رافينيا


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