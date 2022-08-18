تقارير إسبانية تكشف موعد عودة ميسي إلى برشلونة

عودة ميسي إلى برشلونة هي حلم حاليًا بالنسبة لكل عشاق النادي، ولكن الجميع مقتنع بأن ما قدمه البرغوث الأرجنتيني في الدوري الإسباني على مدى سنوات طويلة يستحق أن يحظى بوداعية أخيرة تليق به في الكامب نو، وليس بالحزن والدموع كما حدث عند انتقاله إلى باريس سان جيرمان.

وبحسب آخر التقارير الإعلامية في إسبانيا والأرجنتين، فإن الباب مفتوح أمام ميسي للعودة إلى البارسا على الرغم من أن باريس سان جيرمان يسعى جاهدًا لتمديد عقده.

ليونيل ميسي (المصدر: أ ف ب)

ما هو موعد عودة ميسي إلى برشلونة ؟

خلال برنامج "إل شيرينجيتو" الإسباني، تحدث لاعب برشلونة السابق لوبو كاراسكو حول عودة ميسي إلى الكامب نو، وأكد أن الأرجنتيني يرغب بالعودة حيث أنه كان مرتاحًا هناك هو وعائلته، إلّا أن الظروف الحالية التي تمر فيها البلوجرانا لن تكون مناسبة لحدوث الأمر قريبًا.

وتابع كاراسكو أن عودة ميسي مرتبطة بتحسن أوضاع النادي الكتالوني، لذلك قد يكون شهر يناير المقبل قد تحسنت الأوضاع وبالتالي ستكون فرصة ذهبية متاحة أمام ميسي لينثر سحره من جديد في الكامب نو، بالإضافة إلى أن تشافي سيكون أول الداعمين والمساهمين لاتمام عودة الليو.

يشار إلى أن صحيفة "ليكيب" الفرنسية أوضحت أن ليونيل ميسي لا يعرف إذا ما كان سيواصل مع باريس سان جيرمان أو سيعود إلى ناديه السابق برشلونة، ولن يكون هناك اتخاذ لأي قرار من جانبه في الوقت الحالي، حيث أن الأرجنتيني يصب كامل تركيزه على كأس العالم قطر 2022.

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