تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام ريال مدريد اليوم في الدوري الإسباني 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة مساء اليوم.

يستضيف نادي برشلونة اليوم نظيره ريال مدريد على أرضية ملعب "سبوتيفاي كامب نو" في إطار منافسات الجولة 26 من مسابقة الدوري الإسباني لموسم 2022-2023.

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وستنطلق صافرة كلاسيكو برشلونة ضد ريال مدريد اليوم الأحد 19 مارس 2023 في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 12:00 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات وسلطنة عُمان.

ومن المقرر أن تنقل مباراة الكلاسيكو بين البارسا والريال اليوم عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية على قناة بي إن سبورت 1 بصوت المعلق حسن العيدروس.

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام ريال مدريد اليوم في الدوري الإسباني 2023

المدرب: تشافي هيرنانديز

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: تير شتيغن

خط الدفاع: جول كوندي ، رونالد أراوخو ، أندريس كريستنسن ، أليخاندرو بالدي

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس ، فرينكي دي يونغ ، جافي

خط الهجوم: رافينيا ، روبرت ليفاندوفسكي ، أنسو فاتي