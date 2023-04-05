تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام ريال مدريد اليوم الأربعاء 5 أبريل في كأس ملك إسبانيا 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، إلى جانب أهم تفاصيل الكلاسيكو هذ المساء في مرحلة نصف النهائي من البطولة.

يستعد نادي برشلونة اليوم لاستضافة خصمه نادي ريال مدريد على أرضية ملعب "سبوتيفاي كامب نو" في إطار منافسات إياب نصف نهائي كأس الملك الإسباني 2023.

اقرأ أيضًا: أسرع 10 لاعبين في الدوري الإنجليزي 22-23

البارسا الترجيحات تصب لمصلحته خاصة بعد تحقيق عدة انتصارات على ريال مدريد في أكثر من كلاسيكو هذا الموسم، إضافة إلى أن البارسا بقيادة المايسترو تشافي هيرنانديز متميز جدًا على الصعيد المحلي واقترب كثيرًا من حسم لقب مسابقة الليغا.

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام ريال مدريد اليوم في كأس ملك إسبانيا 2023

المدرب: تشافي هيرنانديز

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: شتيغن

خط الدفاع: كوندي ، أراوخو ، ألونسو ، ألبا

خط الوسط: بوسكيتس ، جافي ، كيسي

خط الهجوم: رافينيا ، ليفاندوفسكي ، فاتي