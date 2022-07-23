تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام ريال مدريد ودياً

يخوض برشلونة الإسباني تحدياً مهماً في مرحلة الاستعداد للموسم الجديد حين يواجه غريمه التاريخي ومواطنه ريال مدريد على ملعب آليجيانت في لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأميركية صباح الأحد.

ومن المتوقع أن يزج المدير الفني تشافي هيرنانديز بتعاقدات الفريق الجديدة خلال مراحل مختلفة من اللقاء للوقوف على مستوياتهم مثل البرازيلي رافينيا الذي يخوض مباراته الثانية، والدنماركي أندرياس كريستينسن.

وأشارت تقارير إلى أن مشاركة التعاقد الأبرز هذا الصيف البولندي روبرت ليفاندوفسكي منذ بداية المواجهة تبدو مستبعدة.

تقام المباراة في تمام الساعة 6:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام ريال مدريد لمباراتهما الودية في لاس فيغاس (بطريقة 4-3-3):

المدرب: تشافي هيرنانديز.

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيغين.

خط الدفاع: سيرجينيو ديست، رونالد آراوخو، أندرياس كريستينسن، جوردي آلبا.

خط الوسط: غافي، سيرجيو بوسكيتس، بيدري.

خط الهجوم: رافينيا، بيير إيميريك أوباميانغ، فيران توريس.