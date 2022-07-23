تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام برشلونة ودياً

يتحدى ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا غريمه الأزلي ومواطنه برشلونة حين يلتقيان في مواجهة ودية استعدادية للموسم الجديد يحتضنها ملعب آليجيانت في لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأميركية.

ومن المتوقع أن يزج المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي بالنجمين الفرنسي الشاب أوريليان تشواميني والألماني أنتونيو روديغر منذ البداية.

وتقام المباراة بين عملاقي الكرة الإسبانية في تمام الساعة 6:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام برشلونة اليوم لمباراتهما الودية في لاس فيغاس (بطريقة

المدرب: كارلو أنشيلوتي.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، أنتونيو روديغر، ديفيد آلابا.

خط الوسط: أوريليان تشواميني، كاسيميرو، توني كروس.

خط الهجوم: رودريغو غوس، كريم بنزيمة، فينيسيوس جونيور.