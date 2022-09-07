تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام فيكتوريا بلزن اليوم في دوري أبطال أوروبا تحظى باهتمام خاص من عشاق البلوغرانا، حيث يبدأ اليوم النادي الإسباني أولى مبارياته في مجموعة الموت مدججًا بالأسماء والصفقات الجديدة وعلى رأسهم ليفاندوفسكي.

ويستضيف اليوم نادي برشلونة نظيره التشيكي فيكتوريا بلزن على ملعب "كامب نو" في المباراة الأولى ضمن دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2022-2023، وتنطلق صافرة البداية الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية.

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام فيكتوريا بلزن اليوم في دوري أبطال أوروبا

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام فيكتوريا بلزن اليوم في دوري أبطال أوروبا تناقلتها بعض المواقع والمصادر الأوروبية، وبحسب ما ورد فإن تشافي هيرنانديز سيعتمد خطة لعب 4-3-3، وسيكون ضمن تشكيلة البارسا المتوقعة االيوم الأسماء التالية:

الحراسة: شتيغن

الدفاع: بالدي – غارسيا – أراوخو – كوندي

الوسط: بيدري – دي يونغ – غافي

الهجوم: ليفاندوفسكي – ديمبلي – رافينيا

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