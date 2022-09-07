موعد مباراة برشلونة وفيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022، حيث يترقب عشاق البارسا هذه المباراة أمام النادي التشيكي ضمن مواجهات اليوم في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويبدأ اليوم برشلونة أولى مبارياته أمام النادي التشيكي فيكتوريا بلزن في المجموعة التي تضم كل من إنتر ميلان وبايرن ميونخ والتي أطلق عليها اسم مجموعة الموت في دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

ومع بداية الموسم الحالي، فإن البارسا مقنع وممتع ويقدم نتائج مبهرة تحت قيادة المايسترو تشافي الذي وجد التوليفة المناسبة للفريق، والتي فتحت الطريق أمام ماكنة الأهداف البولندي ليفاندوفسكي ليواصل دك شباك الخصوم لصالح القلعة الكتالونية.

موعد مباراة برشلونة وفيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

موعد مباراة برشلونة وفيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 هو اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022، حيث يستضيف البلوغرانا نظيره فيكتوريا بلزن على ملعب "كامب نو"، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

ومن المقرر أن يتم بث مباراة برشلونة وفيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا اليوم الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية، والقناة الناقلة لهذا اللقاء هي قناة beIN Sports 3 HD Premium.

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