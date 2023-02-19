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تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام قادش اليوم في الدوري الإسباني

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 19 شباط / فبراير 2023 - 07:53
(Photo by Pau BARRENA / AFP)
(Photo by Pau BARRENA / AFP)

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام قادش اليوم في الدوري الإسباني 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في الأسبوع 22. 

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يستعد نادي برشلونة اليوم لخوض مواجهة مهمة على أرضيه ملعبه "سبوتيفاي كامب نو" أمام الضيف صاحب المركز 16 نادي قادش، وذلك ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإسباني. 

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ويطمح عشاق النادي الكتالوني أن يواصل الفريق بقيادة تشافي تحقيق النتائج الإيجابية، للبقاء في صدارة الليغا ولتوسيع الفارق في النقاط مع الملاحق والمنافس التقليدي نادي ريال مدريد.  

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام قادش اليوم في الدوري الإسباني

المدرب: تشافي هيرنانديز
التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: شتيغن
خط الدفاع: كوندي ، كريستنسن ، غارسيا ، ألبا
خط الوسط: جافي ، دي يونغ ، كيسي
خط الهجوم: رافينيا ، ليفاندوفسكي ، فاتي


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