تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام مانشستر يونايتد اليوم في الدوري الأوروبي 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة النارية في ذهاب دور خروج المغلوب.

يستضيف نادي برشلونة اليوم نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي على أرضية ملعب "سبوتيفاي كامب نو" في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي 2023.

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ويطمح جماهير البلوغرانا اليوم أن يستمر الفريق بقيادة المايسترو تشافي هيرنانديز من تقديم نفس الأداء المميز في الآونة الأخيرة، وحصد الفوز من الشياطين الحمر لتسهيل المهمة في الإياب على مسرح الأحلام "أولد ترافورد"

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام مانشستر يونايتد اليوم في الدوري الأوروبي

المدرب: تشافي هيرنانديز

التشكيلة: 4-3-3