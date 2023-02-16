جحيم الكامب نو يحتضن لقاء برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الأوروبي

بعد أن كان كلاهما طرفًا في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2011، يلتقي اليوم نادي برشلونة ونظيره مانشستر يونايتد في دور خروج المغلوب من بطولة الدوري الأوروبي في عام 2023.

يستعد عشاق الساحرة المستديرة هذا المساء لمتابعة اللقاء المرتقب على أرضية ملعب "سبوتيفاي كامب نو" والذي سيجمع بين النادي الكتالوني وضيفه نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

وكان آخر لقاء قد جمع الفريقين في دوري أبطال أوروبا عام 2019، حيث تمكن وقتها البارسا من الفوز على الشياطين الحمر بثلاثية نظيفة في إياب دور ربع النهائي على الكامب نو.

توقيت مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

تم تحديد توقيت مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي اليوم الخميس 16 فبراير 2023، والقنوات الناقلة لهذه المواجهة المرتقبة هي شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حيث سيتم بث المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium، بصوت المعلق خليل البلوشي.

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وفيما يلي نستعرض لكم توقيت مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد في دور خروج المغلوب في مختلف الدول العربية: