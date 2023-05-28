تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام مايوركا اليوم في الدوري الإسباني 2023

نستعرض لكم من خلال هذه المقالة تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام نادي ريال مايوركا اليوم ، إلى جانب أبرز تفاصيل هذه المواجهة في الأسبوع 37 من مسابقة الدوري الدوري الإسباني 2022-2023.

يلعب برشلونة اليوم مباراته الأخيرة هذا الموسم على ملعب " سبوتيفاي كامب نو " أمام نادي ريال مايوركا في إطار منافسات الجولة 37 من مسابقة الدوري الإسباني ، اليوم الأحد الموافق 28 من شهر مايو الحالي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

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وقد تكون مباراة اليوم مليئة باللحظات المؤثرة بالنسبة لعشاق البارسا، خاصة وأنها ستكون آخر مباراة سيلعبها كل من سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا على الكامب نو واللذان سيرحلان عن أسوار النادي الكتالوني نهاية الموسم الحالي.

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ومايوركا اليوم في الجولة 37 من الدوري الإسباني؟

تنقل مباراة برشلونة وريال مايوركا اليوم عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sport 2 HD، وسيتولى المعلق علي محمد علي مهمة الوصف والتعليق على أحداث ومجريات هذه المباراة.

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام ريال مايوركا اليوم

المدرب: تشافي هيرنانديز

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: تير شتيغن

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي ، ماركوس ألونسو ، أندرياس كريستينسن ، جوردي ألبا

خط الوسط: فرينكي دي يونغ ، سيرجيو بوسكيتس ، جافي

خط الهجوم: رافينيا ، روبرت ليفاندوفسكي ، عثمان ديمبيلي