يخوض برشلونة الإسباني المنتشي من فوزه على مواطنه وغريمه ريال مدريد مواجهة مرتقبة فجر الأربعاء أمام يوفنتوس الإيطالي ستقام على ملعب كوتون باول في دالاس بالولايات المتحدة الأميركية.

وتغلب البارسا في اللقاء السابق على الفريق الملكي بهدفٍ دون رد، فيما تفوق يوفي على تشيفاس غوادالاخارا المكسيكي بهدفين نظيفين.

وتقام المباراة بين العملاقين في تمام الساعة 3:30 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام يوفنتوس لمباراتهما الودية (بطريقة 4-3-3):

المدرب: تشافي هيرنانديز.

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيغين.

خط الدفاع: رونالد آراوخو، أندرياس كريستينسن، إيريك غارسيا، جوردي آلبا.

خط الوسط: غافي، سيرجيو بوسكيتس، بيدري.

خط الهجوم: رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي، آنسو فاتي.