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تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام برشلونة لمباراتهما الودية

منشور 26 تمّوز / يوليو 2022 - 11:35
يوفنتوس يستعد لمواجهة برشلونة (المصدر: حساب يوفنتوس الرسمي على تويتر)
يوفنتوس يستعد لمواجهة برشلونة (المصدر: حساب يوفنتوس الرسمي على تويتر)

يلتقي يوفنتوس الإيطالي مع خصمه برشلونة الإسباني فجر الأربعاء في مواجهة استعدادية للموسم الجديد سيحتضنها ملعب كوتون باول في دالاس بالولايات المتحدة الأميركية.

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وتغلب البارسا في اللقاء السابق على مواطنه وغريمه الأزلي ريال مدريد بهدفٍ دون رد، فيما تفوق يوفي على تشيفاس غوادالاخارا المكسيكي بهدفين نظيفين.

وتقام المباراة بين العملاقين في تمام الساعة 3:30 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام برشلونة لمباراتهما الودية (بطريقة 4-3-3):

المدرب: ماسيميليانو آليغري.

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.
خط الدفاع: خوان كوادرادو، دانيلو، فيديريكو غاتي، أليكس ساندرو.
خط الوسط: ويستون ماكيني، مانويل لوكاتيلي، نيكولو فاجيولي.
خط الهجوم: آنخيل دي ماريا، ماركو دا غراكا، دوشان فلاهوفيتش.

كلمات دالة:يوفنتوسبرشلونةريال مدريد

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