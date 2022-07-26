يلتقي يوفنتوس الإيطالي مع خصمه برشلونة الإسباني فجر الأربعاء في مواجهة استعدادية للموسم الجديد سيحتضنها ملعب كوتون باول في دالاس بالولايات المتحدة الأميركية.

وتغلب البارسا في اللقاء السابق على مواطنه وغريمه الأزلي ريال مدريد بهدفٍ دون رد، فيما تفوق يوفي على تشيفاس غوادالاخارا المكسيكي بهدفين نظيفين.

وتقام المباراة بين العملاقين في تمام الساعة 3:30 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام برشلونة لمباراتهما الودية (بطريقة 4-3-3):

المدرب: ماسيميليانو آليغري.

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: خوان كوادرادو، دانيلو، فيديريكو غاتي، أليكس ساندرو.

خط الوسط: ويستون ماكيني، مانويل لوكاتيلي، نيكولو فاجيولي.

خط الهجوم: آنخيل دي ماريا، ماركو دا غراكا، دوشان فلاهوفيتش.