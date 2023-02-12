تشكيلة برشلونة المتوقعة اليوم أمام فياريال في الدوري الإسباني 12 فبراير 2023 نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في الأسبوع 21 من الليغا.

بفارق 8 نقاط وبتواجد قوي في الصدارة برصيد 53 نقطة، يدخل نادي برشلونة اليوم مواجهة قوية لتأكيد الأحقية في التربع على عرش الليغا أمام نظيره فياريال في الجولة 21 من الدوري الإسباني.

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ويتطلع البارسا بقيادة المايسترو تشافي هيرنانديز إلى مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية وحصد الثلاث النقاط لتوسيع الفارق أكثر مع المنافس المباشر في الليغا نادي ريال مدريد.

تشكيلة برشلونة المتوقعة اليوم أمام فياريال في الدوري الإسباني

المدرب: تشافي هيرنانديز

التشكيلة: 4-3-3