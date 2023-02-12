تعرف على توقيت مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في الجولة 21 من الليغا.

سيحل نادي برشلونة اليوم ضيفًا على نظيره فياريال على أرضية ملعب "لاسيراميكا" في إطار منافسات الجولة 21 من الدوري الإسباني، حيث سيحرص تشافي وكتيبة الكتلان هذا المساء على تحقيق الفوز والمواصلة في الابتعاد في الصدارة وتوسيع الفارق في النقاط خاصة عن أقرب المنافسين في الدوري نادي ريال مدريد.

توقيت مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تم تحديد توقيت مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني اليوم الأحد 12 فبراير 2023، وسيتم نقل هذه المواجهة المهمة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، على قناة beIN Sports 1 HD Premium، بصوت المعلق حفيظ دراجي.

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وفيما يلي نستعرض لكم توقيت مباراة برشلونة ضد فياريال في الليغا في مختلف الدول العربية: