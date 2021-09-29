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تشكيلة برشلونة المتوقعة لمواجهة بنفيكا اليوم في دوري الأبطال

منشور 29 أيلول / سبتمبر 2021 - 09:13
برشلونة في تحدٍ صعب أمام بنفيكا
برشلونة في تحدٍ صعب أمام بنفيكا

يتطلع برشلونة الإسباني للعودة من البرتغال بانتصار حين يلاقي اليوم الأربعاء غريمه بنفيكا ضمن منافسات المجموعة الخامسة من دوري أبطال أوروبا على ملعب دا لوز.

وتقام المباراة الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة ويمكن متابعتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 2 HD Premium بتعليق خليل البلوشي.

ويخوض البارسا اللقاء دون مارتن برايثوايت وعثمان ديمبيلي وجوردي آلبا وسيرجيو أغويرو وأليخاندرو بالدي.

تشكيلة برشلونة المتوقعة لمواجهة اليوم (4-2-3-1):

المدرب: رونالد كومان.

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيغين.
خط الدفاع: أوسكار مينغيزا، رونالد آراوخو، جيرارد بيكيه، سيرجينيو ديست.
خط الوسط: فرينكي دي يونغ، سيرجيو بوسكيتس.
خط الهجوم: غافي، فيليبي كوتينيو، ممفيس ديباي، لوك دي يونغ.

كلمات دالة:برشلونةدوري أبطال أوروبارونالد كومانبنفيكا

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