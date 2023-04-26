تشكيلة برشلونة المتوقعة لمواجهة رايو فايكانو اليوم في الدوري الإسباني 2023 نستعرضها فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة مساءً في الأسبوع 31.

يستعد نادي برشلونة اليوم للاقتراب أكثر من لقب الدوري الإسباني لموسم 22-23، وذلك حينما يلاقي نظيره نادي رايو فايكانو على أرضية ملعب "تيريزا ريفيرو" في إطار منافسات الجولة 31 من مسابقة الليغا.

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ويتطلع البارسا اليوم بقيادة المايسترو تشافي هيرنانديز إلى تحقيق الفوز والخروج بالثلاث نقاط، لتوسيع الفارق إلى 14 نقطة مع الملاحق والمنافس المباشر ريال مدريد الذي مني أمس بهزيمة من نادي جيرونا بنتيجة 4-2.

تشكيلة برشلونة المتوقعة لمواجهة رايو فايكانو اليوم في الدوري الإسباني 2023

المدرب: تشافي هيرنانديز

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: شتيغن

خط الدفاع: بالدي ، ألونسو ، أراوخو ، كوندي

خط الوسط: كيسي ، بيدري ، دي يونغ

خط الهجوم: جافي ، ليفاندوفسكي ، رافينيا