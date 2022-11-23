تشكيلة بلجيكا المتوقعة أمام كندا اليوم في كأس العالم 2022 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة في المجموعة السادسة.

يستعد منتخب بلجيكا اليوم لخوض أولى مبارياته في كأس العالم 2022 أمام منتخب كندا في إطار منافسات المجموعة السادسة، ويطمح مشجعي الشياطين الحمر أن يتمكن فريقهم بقيادة نجم الوسط دي بروين من حصد أول ثلاث نقاط في البطولة اليوم أمام كندا والمنافسة بقوة منذ البداية.

تشكيلة بلجيكا المتوقعة أمام كندا اليوم في كأس العالم 2022

تشكيلة بلجيكا المتوقعة أمام كندا اليوم في كأس العالم 2022 تناقلتها العديد من المواقع والمصادر الرياضية، وبحسب آخر التحليلات من المقرر أن يعتمد مدرب بلجيكا روبيرتو مارتينيز خطة لعب 3-4-2-1، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: كورتوا

الدفاع: مونيير – ديندونكير – ألدرفيريلد – فيرتونخين

الوسط: تيليمانس – فيتسل – كاراسكو – دي بروين

الهجوم: هازارد – باتشواي

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