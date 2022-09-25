تشكيلة بلجيكا المتوقعة أمام هولندا اليوم في دوري الأمم الأوروبية نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء مساء اليوم.

تستمر مساء اليوم منافسات الجولة السادسة من دوري الأمم الأوروبية، حيث يستضيف منتخب هولندا نظيره منتخب بلجيكا على ملعب "يوهان كرويف"، ومن المتوقع أن تكون مباراة حماسية وحامية الوطيس، خاصة وأن المنتخب البلجيكي يحتاج للفوز على الطواحين بنتيجة 4-0 لضمان التأهل إلى الدور المقبل.

تشكيلة بلجيكا المتوقعة أمام هولندا اليوم في دوري الأمم الأوروبية

تشكيلة بلجيكا المتوقعة أمام هولندا اليوم في دوري الأمم الأوروبية تناقلتها بعض المواقع والمصادر الأوروبية، وبحسب التقارير، فإن مدرب المنتخب البلجيكي روبيرتو مارتينيز سيعتمد خطة لعب 3-4-2-1، وستكون ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: كورتوا

الدفاع: ثياتي – فيرتونخين - ألدرغيريلد

الوسط: كاستاني – فيتسل – تيليمانس - كاراسكو

الهجوم: دي بروين – هازارد - باتشواي

وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 9:45 م بتوقيت السعودية، ولن تكون المباراة مذاعة على أي قناة في الشرق الأوسط، ولكن يمكن متابعة المباراة من خلال التطبيق الرسمي للاتحاد الأوروبي UEFA.TV.

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