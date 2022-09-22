تشكيلة بلجيكا المتوقعة أمام ويلز اليوم في دوري الأمم الأوروبية نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء مساء اليوم.

يستضيف اليوم منتخب بلجيكا نظيره منتخب ويلز في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري الأمم الأوروبية 2022-2023 على ملعب الملك بودوان، حيث يسعى المنتخب البلجيكي لتحقيق الفوز ليحافظ على المركز الثاني ولينافس على المركز الأول في المجموعة والذي يشغله المنتخب الهولندي برصيد 10 نقاط.

تشكيلة بلجيكا المتوقعة أمام ويلز اليوم في دوري الأمم الأوروبية

تشكيلة بلجيكا المتوقعة أمام ويلز اليوم في دوري الأمم الأوروبية هي محط اهتمام متابعي المنافسات الأوروبية، وبحسب ما نقلته المواقع والمصادر الأوروبية، فمن المتوقع أن يعتمد مدرب المنتخب البلجيكي روبيرتو مارتينيز خطة لعب 3-4-3، وستتضمن التشكيلة الأسماء التالية:

الحراسة: كورتوا

الدفاع: بوياتا – ألدرفيريلد - فيرتونخين

الوسط: كاستاني – فيتسل – تيليمانس - كاراسكو

الهجوم: دي بروين – هازارد - باتشواي

ولن تكون مباريات دوري الأمم الأوروبية مذاعة عربيًا على أي قناة، ولكن تم تحديد القنوات التي ستذيع المباريات ومن أبرزها تطبيق UEFA TV وقنوات أخرى مثل Sky sport.

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