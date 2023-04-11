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تشكيلة بنفيكا المتوقعة أمام انتر ميلان اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 11 نيسان / أبريل 2023 - 09:04
(Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
(Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

تشكيلة بنفيكا المتوقعة أمام انتر ميلان اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023 نستعرضها من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز التفاصيل الخاصة بهذه المواجهة في ذهاب دور ربع النهائي.

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يشتعل الحماس اليوم في السهرة الرمضانية برعاية مباريات دوري أبطال أوروبا 2023 في الأدوار الإقصائية التي يلتقي خلالها بنفيكا على ملعبه "النور" مع خصمه الإيطالي انتر ميلان ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة. 

تشكيلة بنفيكا المتوقعة أمام انتر ميلان اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023

المدرب: روجر شميت
التشكيلة: 4-2-3-1

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حراسة المرمى: أوديسياس فلاشوديموس
خط الدفاع: جيلبرتو مورايس جونيور ، أنتونيو سيلفا ، لوكاس فيريسيمو ، أليخاندرو غريمالدو
خط الوسط: فلورينتينو لويس ، شيكينهو ، رافا سيلفا
خط الهجوم: جواو ماريو ، جونكالو راموس ، فريدريك أورسنيس


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