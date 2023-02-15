تشكيلة بوروسيا دورتموند المتوقعة أمام تشيلسي اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة في الدور الـ16.

يستضيف نادي بوروسيا دورتموند الألماني اليوم على أرضيه ملعبه "سيغنال إيدونا بارك" نظيره نادي تشيلسي الإنجليزي في إطار منافسات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

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وبالحضور المميز والمعتاد لجماهير دورتموند هذا المساء، فإن الفريق الألماني سيحاول بشتى الطرق أن يحقق الفوز على أرضه لتسهيل المهمة في الإياب عندما يذهب إلى "ستامفورد بريدج".

تشكيلة بوروسيا دورتموند المتوقعة أمام تشيلسي اليوم في دوري أبطال أوروبا

المدرب: إيدين تيرزيتش

التشكيلة: 4-1-4-1