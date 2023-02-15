تشيلسي بصفقاته الشتوية في اختبار أمام دورتموند اليوم في دوري أبطال أوروبا

سيحل نادي تشيلسي الإنجليزي اليوم ضيفًا على أرضية ملعب "سيغنال إيدونا بارك" لخوض مواجهة قوية أمام نادي بوروسيا دورتموند الألماني في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2023.

وسيكون البلوز المدجج بالنجوم والصفقات الشتوية التي تعاقد معها مقابل ملايين الدولارات أمام اختبار صعب وخاصة بالنسبة للمدرب غراهام بوتر، حيث أن دورتموند ليس ذلك الخصم السهل ومن المؤكد أن الإثارة ستكون حاضرة في ليالي الأبطال.

توقيت مباراة تشيلسي ضد بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

تم تحديد توقيت مباراة تشيلسي ضد بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء 15 فبراير 2023، وسيتم نقل هذه المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، على قناة beIN Sports 1 HD Premium، بصوت المعلق رؤوف خليف.

اقرأ أيضًا: بايرن ميونخ يقهر باريس سان جيرمان على أرضه وميلان يهزم توتنهام

وفيما يلي نستعرض لكم توقيت مباراة تشيلسي ضد بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال في مختلف الدول العربية: