يواجه منتخب بولندا نظيره المكسيكي اليوم الثلاثاء في لقاء يحتضنه 974 لحساب المجموعة الثالثة من بطولة كأس العالم 2022 المقامة حالياً في قطر.

وتقام المباراة بين الفريق الأوروبي وخصمه القادم من أميركا الوسطى في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية beIN Sports HD 1 Max بتعليق عامر الخوذيري، وAlkass EXTRA TWO HD بتعليق سمير اليعقوبي، وAlkass EXTRA One HD بتعليق خالد الحدي.

تشكيلة بولندا المتوقعة أمام المكسيك اليوم في كأس العالم 2022:

المدرب: سيسلاو ماشنيويز.

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: يان بيدناريك، ياكوب كيفيور، كاميل غليك.

خط الوسط: سيمون زوركوفسكي، غريغور كريتشوفياك، كريستيان بايليك، نيكولا زاليفسكي.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، سيباستيان سيمانسكي.