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تشكيلة بولندا المتوقعة أمام المكسيك اليوم في كأس العالم 2022

منشور 22 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 10:56
ليفاندوفسكي يقود بولندا اليوم أمام المكسيك (المصدر: أ ف ب)
ليفاندوفسكي يقود بولندا اليوم أمام المكسيك (المصدر: أ ف ب)

يواجه منتخب بولندا نظيره المكسيكي اليوم الثلاثاء في لقاء يحتضنه 974 لحساب المجموعة الثالثة من بطولة كأس العالم 2022 المقامة حالياً في قطر.

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وتقام المباراة بين الفريق الأوروبي وخصمه القادم من أميركا الوسطى في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية beIN Sports HD 1 Max بتعليق عامر الخوذيري، وAlkass EXTRA TWO HD بتعليق سمير اليعقوبي، وAlkass EXTRA One HD بتعليق خالد الحدي.

تشكيلة بولندا المتوقعة أمام المكسيك اليوم في كأس العالم 2022:

المدرب: سيسلاو ماشنيويز.

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.
خط الدفاع: يان بيدناريك، ياكوب كيفيور، كاميل غليك.
خط الوسط: سيمون زوركوفسكي، غريغور كريتشوفياك، كريستيان بايليك، نيكولا زاليفسكي.
خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، سيباستيان سيمانسكي.

كلمات دالة:منتخب بولندامنتخب المكسيككأس العالم 2022

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