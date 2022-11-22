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تشكيلة المكسيك المتوقعة لمواجهة بولندا اليوم في كأس العالم 2022

منشور 22 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 11:17
منتخب المكسيك يواجه بولندا اليوم (المصدر: أ ف ب)
منتخب المكسيك يواجه بولندا اليوم (المصدر: أ ف ب)

يتطلع منتخب المكسيك لتحقيق نتيجة إيجابية عندما يواجه خصمه البولندي اليوم الثلاثاء على أرضية ستاد 974 ضمن منافسات المجموعة الثالثة من بطولة كأس العالم 2022 المقامة حالياً في قطر.

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وتقام المباراة بين الفريق القادم من أميركا الوسطى وخصمه الأوروبي في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية beIN Sports HD 1 Max بتعليق عامر الخوذيري، وAlkass EXTRA TWO HD بتعليق سمير اليعقوبي، وAlkass EXTRA One HD بتعليق خالد الحدي.

تشكيلة المكسيك المتوقعة أمام بولندا اليوم في كأس العالم 2022:

المدرب: جيراردو مارتينو.

حراسة المرمى: غييرمو أوتشوا.
خط الدفاع: خيسوس غاياردو، سيزار مونتيس، نيستور آراوخو، خورخي سانشيز.
خط الوسط: هيرفينغ لوزانو، أندريس غوادرادو، كارلوس رودريغيز، إدسون ألفاريز.
خط الهجوم: أليكسيس فيغا، هنري مارتن.

كلمات دالة:منتخب المكسيكمنتخب بولنداكأس العالم 2022

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