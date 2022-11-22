تشكيلة المكسيك المتوقعة لمواجهة بولندا اليوم في كأس العالم 2022

يتطلع منتخب المكسيك لتحقيق نتيجة إيجابية عندما يواجه خصمه البولندي اليوم الثلاثاء على أرضية ستاد 974 ضمن منافسات المجموعة الثالثة من بطولة كأس العالم 2022 المقامة حالياً في قطر.

وتقام المباراة بين الفريق القادم من أميركا الوسطى وخصمه الأوروبي في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية beIN Sports HD 1 Max بتعليق عامر الخوذيري، وAlkass EXTRA TWO HD بتعليق سمير اليعقوبي، وAlkass EXTRA One HD بتعليق خالد الحدي.

تشكيلة المكسيك المتوقعة أمام بولندا اليوم في كأس العالم 2022:

المدرب: جيراردو مارتينو.

حراسة المرمى: غييرمو أوتشوا.

خط الدفاع: خيسوس غاياردو، سيزار مونتيس، نيستور آراوخو، خورخي سانشيز.

خط الوسط: هيرفينغ لوزانو، أندريس غوادرادو، كارلوس رودريغيز، إدسون ألفاريز.

خط الهجوم: أليكسيس فيغا، هنري مارتن.