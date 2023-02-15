تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام بوروسيا دورتموند اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة في الدور الـ16.

يشتعل الحماس اليوم في ليالي الأبطال، وذلك عندما يحل تشيلسي ضيفًا على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" لمواجهة بوروسيا دورتموند في إطار منافسات دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.

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ويتطلع مدرب البلوز غراهام بوتر لاجتياز أول اختبار على الصعيد الأوروبي، وخاصة بعد الاستعانة والتعاقد مع العديد من النجوم في أوروبا خلال الميركاتو الشتوي الأخير.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام بوروسيا دورتموند اليوم في دوري أبطال أوروبا

المدرب: غراهام بوتر

التشكيلة: 4-2-3-1