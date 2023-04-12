تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام ريال مدريد اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023 نستعرضها من خلال هذه المقالة، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة النارية مساء اليوم.

سيحل نادي تشيلسي الإنجليزي اليوم ضيفًا على ملعب "سانتياغو برنابيو" في إسبانيا، لمواجهة خصم يعتبر من أبرز المرشحين للفوز باللقب وهو نادي ريال مدريد.

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تشيلسي ليس بأفضل أحواله خاصة بعد إقالة غراهام بوتر وتسليم دفة القيادة لأسطورة النادي فرانك لامبارد الذي سيكون بطلًا قوميًا في إنجلترا في حال حقق اليوم الفوز على الملكي في معقله في مدريد.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام ريال مدريد اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023

المدرب: فرانك لامبارد

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: تشايلويل ، كوليبالي ، فوفانا ، ريس جيمس

خط الوسط: كوفاسيتش ، إنزو فيرنانديز ، كانتي

خط الهجوم: رحيم ستيرلينغ ، هافيرتز ، جواو فيليكس