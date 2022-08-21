تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي اليوم يترقبها متابعي البلوز، حيث يريد الجميع معرفة ما هي الأسماء التي سيعتمد عليها المدرب الألماني توماس توخيل في مواجهة اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة.

تشيلسي اليوم عازم على تحقيق الانتصار أمام ليدز يونايتد في المباراة التي ستقام اليوم الأحد 21 أغسطس 2022 في الساعة 4:00 م بتوقيت السعودية على ملعب إيلاند رود والمذاعة على قناة: beIN Sports HD 1 Premium.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

يسعى الألماني توخيل اليوم لتحقيق الفوز أمام ليدز يونايتد خاصة بعد السقوط في فخ التعادل أمام توتنهام في الجولة الماضية بنتيجة 2-2، لذلك من المتوقع أن يرمي توخيل اليوم بأوراقه المهمة لتعزيز فرصه في المنافسة على الدوري الإنجليزي 2022-2023، ومن المتوقع أن يعتمد التشكيلة التالية:

الحراسة : مندي

الدفاع: سيلفا – كوليبالي – أزبيليكويتا

الوسط: جيمس – لوفتوس تشيك – جورجينيو – تشيلويل

الهجوم: ستيرلينغ – هافارتز – ماونت

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