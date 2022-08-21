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موعد مباراة تشيلسي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

منشور 21 آب / أغسطس 2022 - 06:56
رحيم ستيرلينغ (المصدر: أ ف ب)
CHARLOTTE, NORTH CAROLINA - JULY 20: Raheem Sterling of Chelsea takes a penalty during the penalty shoot out during the Pre-Season Friendly match between Chelsea FC and Charlotte FC at Bank of America Stadium on July 20, 2022 in Charlotte, North Carolina. Jacob Kupferman/Getty Images/AFP (Photo by Jacob Kupferman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

موعد مباراة تشيلسي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي هو الموعد المنتظر لعشاق البلوز، حيث يسعى تشيلسي لتحقيق الفوز اليوم أمام ليدز يونايتد بعد التعثر في الجولة الماضية أمام توتنهام والخروج بالتعادل بنتيجة 2-2. 

ترتيب تشيلسي في الدوري الإنجليزي حاليًا هو المركز الثامن برصيد 4 نقاط، حيث أنه يملك فوز وتعادل في أول جولتين، ومن المقرر أن يرمي الألماني توماس توخيل بثقله في الجولة الثالثة لكسب الثلاث نقاط والصعود في الترتيب لمواصلة المنافسة في الدوري الإنجليزي. 

موعد مباراة تشيلسي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

موعد مباراة تشيلسي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي اليوم الأحد 21 أغسطس 2022 وذلك في تمام الساعة 4:00 م بتوقيت السعودية على ملعب إيلاند رود، والقنوات الناقلة لهذه المباراة هي شبكة قنوات بي إن سبورتس: beIN Sports HD 1 Premium.

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كلمات دالة:تشيلسيليدز يونايتدالدوري الإنجليزي

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