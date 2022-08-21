موعد مباراة تشيلسي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي هو الموعد المنتظر لعشاق البلوز، حيث يسعى تشيلسي لتحقيق الفوز اليوم أمام ليدز يونايتد بعد التعثر في الجولة الماضية أمام توتنهام والخروج بالتعادل بنتيجة 2-2.

ترتيب تشيلسي في الدوري الإنجليزي حاليًا هو المركز الثامن برصيد 4 نقاط، حيث أنه يملك فوز وتعادل في أول جولتين، ومن المقرر أن يرمي الألماني توماس توخيل بثقله في الجولة الثالثة لكسب الثلاث نقاط والصعود في الترتيب لمواصلة المنافسة في الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة تشيلسي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

موعد مباراة تشيلسي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي اليوم الأحد 21 أغسطس 2022 وذلك في تمام الساعة 4:00 م بتوقيت السعودية على ملعب إيلاند رود، والقنوات الناقلة لهذه المباراة هي شبكة قنوات بي إن سبورتس: beIN Sports HD 1 Premium.

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

تقارير إسبانية تكشف موعد عودة ميسي إلى برشلونة