تنتظر تشيلسي مواجهة في غاية الصعوبة حين يلاقي مستضيفه نيوكاسل يونايتد اليوم السبت على أرضية ملعب ساينت جيمس بارك لحساب الجولة الـ 16 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقام المباراة بين البلوز أصحاب المركز السابع برصيد 21 نقطة، ونيوكاسل الذي يحتل المركز الثالث برصيد 27 نقطة في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة هذا اللقاء عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام نيوكاسل اليوم في الدوري الإنجليزي (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: غراهام بوتر.

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: سيزار آزبيليكويتا، تريفوه تشالوباه، تياغو سيلفا، مارك كوكوريا.

خط الوسط: روبن لوفتوس تشيك، ماتيو كوفاتشيتش، رحيم ستيرلينغ، كاي هافيرتز، مايسون ماونت.

خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانغ.