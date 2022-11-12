تشكيلة نيوكاسل المتوقعة أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

يرغب نيوكاسل يونايتد في اقتناص نقاط مواجهته الصعبة أمام ضيفه تشيلسي اليوم السبت والتي ستقام على أرضية ملعب ساينت جيمس بارك لحساب الجولة الـ 16 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقام المباراة بين صاحب الضيافة ثالث الترتيب العام برصيد 27 نقطة، والبلوز الذين يحتلون المركز السابع برصيد 21 نقطة في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن متابعة هذا اللقاء عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام نيوكاسل اليوم في الدوري الإنجليزي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: إيدي هاو.

حراسة المرمى: نيك بوب.

خط الدفاع: كيران تريبييه، فابيان شار، سفين بوتمان، دان بيرن.

خط الوسط: شون لونغستاف، برونو غيماريش، جو ويلوك.

خط الهجوم: جويلتون، كالوم ويلسون، ميغيل آلميرون.