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تشكيلة نيوكاسل المتوقعة أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

منشور 12 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 08:09
إيدي هاو مدرب نيوكاسل (المصدر: أ ف ب)
إيدي هاو مدرب نيوكاسل (المصدر: أ ف ب)

يرغب نيوكاسل يونايتد في اقتناص نقاط مواجهته الصعبة أمام ضيفه تشيلسي اليوم السبت والتي ستقام على أرضية ملعب ساينت جيمس بارك لحساب الجولة الـ 16 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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تقام المباراة بين صاحب الضيافة ثالث الترتيب العام برصيد 27 نقطة، والبلوز الذين يحتلون المركز السابع برصيد 21 نقطة في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن متابعة هذا اللقاء عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام نيوكاسل اليوم في الدوري الإنجليزي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: إيدي هاو.

حراسة المرمى: نيك بوب.
خط الدفاع: كيران تريبييه، فابيان شار، سفين بوتمان، دان بيرن.
خط الوسط: شون لونغستاف، برونو غيماريش، جو ويلوك.
خط الهجوم: جويلتون، كالوم ويلسون، ميغيل آلميرون.

كلمات دالة:نيوكاسل يونايتدالدوري الإنجليزيتشيلسي

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