تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

يواجه تشيلسي ضيفه ولفرهامبتون اليوم السبت على أرضية ملعب ستامفورد بريدج لحساب الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة بين البلوز صاحب المركز الخامس برصيد 13 نقطة، والذئاب الذين يحتلون المركز الثامن عشر برصيد 6 نقاط في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة اللقاء عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 2 HD Premium بتعليق خالد الحدي.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام ولفرهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي (بطريقة 3-4-3):

المدرب: غراهام بوتر.

حراسة المرمى: كيبا آريزابالاغا.

خط الدفاع: تريفوه تشالوباه، تياغو سيلفا، كاليدو كوليبالي.

خط الوسط: ريس جيمس، كونور غالاغر، ماتيو كوفاتشيتش، مارك كوكوريا.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينغ، بيير إيميريك أوباميانغ، مايسون ماونت.