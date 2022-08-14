تشكيلة تشيلسي المتوقعة اليوم أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي الجولة الثانية، هي محط اهتمام عشاق البلوز الذين ينتظرون تحقيق نتائج قوية هذا الموسم، خاصة أن الموسم الماضي مع الألماني توماس توخيل لم يكن ضمن التوقعات.

ومن المقرر أن تنطلق اليوم مباراة تشيلسي أمام توتنهام في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت السعودية، حيث سيحل توتنهام ضيفًا على النادي اللندني على ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة اليوم أمام توتنهام

من المؤكد أن المباراة ستكون مثيرة وحماسية بين الفريقين، حيث تواجه المدرسة الألمانية توماس توخيل المدرسة الإيطالية الدفاعية أنطونيو كونتي، وبحسب ما كشفته التقارير، فقد يعتمد توخيل على التشكيلة التالي:

التشكيل | 3-4-2-1

الحراسة: إدواردو ميندي

الدفاع: خاليدو كوليبالي - تياجو سيلفا - سيزار آثبليكويتا

الوسط: مارك كوكوريلا - نجولو كانتي - جورجينيو - ريس جيمس

الهجوم: ماسون ماونت - رحيم ستيرلينج - كاي هافيرتس

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

جدول مباريات اليوم الأحد 14 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة