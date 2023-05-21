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تشكيلة تشيلسي المتوقعة لمواجهة مانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 21 أيّار / مايو 2023 - 07:49
(Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)
(Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)

تعرف على تشكيلة تشيلسي المتوقعة لمواجهة مانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي 2022-2023، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة مساء اليوم في الأسبوع 37.

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يخوض تشيلسي اليوم مواجهة صعبة خارج الديار على أرضية ملعب "الاتحاد" أمام بطل الدوري الإنجليزي 2023 نادي مانشستر سيتي في إطار منافسات الجولة 37 من مسابقة الدوري.

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البلوز بقيادة المدرب المؤقت فرانك لامبارد سيحاول في مواجهة اليوم إنقاذ ما يمكن إنقاذه هذا الموسم أمام السيتي وتحقيق فوز معنوي مهم خاصة وأن الفريق يقبع في المركز 12 في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة لمواجهة مانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي

المدرب: فرانك لامبارد
التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: كيبا
خط الدفاع: لويس هال ، بادياشيلي ، سيلفا ، تشالوباه
خط الوسط: جالاجر ، إنزو فرنانديز ، لوفتوس تشيك
خط الهجوم: ستيرلينغ ، جواو فيليكس ، مادويكي

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