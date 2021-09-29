تشكيلة تشيلسي المتوقعة لمواجهة يوفنتوس اليوم في دوري الأبطال

يحل تشيلسي الإنجليزي حامل اللقب ضيفاً ثقيلاً على غريمه يوفنتوس الإيطالي اليوم الأربعاء في قمة مبكرة يشهدها ملعب آليانز لحساب المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن متابعتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حفيظ دراجي.

ويغيب عن البلوز كلٌ من ريس جيمس ومايسون ماونت وكريستيان بوليسيتش المصابين، ونغولو كانتي المصاب بفيروس كورونا.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة لمواجهة اليوم (3-4-3):

المدرب: توماس توخيل.

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: أندرياس كريستينسين، تياغو سيلفا، أنتونيو روديغر.

خط الوسط: سيزار آزبيليكويتا، جورجينيو، ماتيو كوفاتشيتش، ماركوس ألونسو.

خط الهجوم: كاي هافيرتس، روميلو لوكاكو، تيمو فيرنر.